Una Tesla Model Y avvistata fra le strade di Palo Alto, i video

Per vedere arrivare la nuova Tesla Model Y sulle strade ci vorrà ancora molto tempo, la primavera del 2021, questo discorso però non vale per la California e in particolare Palo Alto. Vicino al quartier generale Tesla sarebbe stata avvistata la prima Model Y "fatta e finita".

Le segnalazioni sono arrivate a pioggia da moltissimi appassionati Tesla che hanno catturato la vettura con le loro dashcam. Parliamo infatti di filmati di qualità non eccelsa, della durata brevissima, che però mostrano chiaramente una Tesla Model Y di colore scuro. Ricordiamo che il nuovo crossover di Elon Musk condivide con la berlina Model 3 circa il 75% degli elementi, a cambiare è soprattutto il posteriore, il peso generale della vettura (che infatti a parità di batterie sacrifica qualche km), gli spazi interni.

Il suo range di autonomia dovrebbe andare da 390 a 540 km, dalla versione Standard Range alla Long Range, mentre il suo prezzo dovrebbe partire da 39.000 dollari. Certo questo era il prezzo promesso quando la Model 3 partiva da 35.000, ora che la berlina ha visto il prezzo USA ritoccato (ora parte da 38.000 dollari in versione Standard Range Plus), è possibile che Model Y superi da subito i 40.000 dollari, mentre in Europa siamo vicini ai 60.000 euro (in Italia si parte da 57.000).