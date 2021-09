Tesla Model Y: avvistata una miriade di casting da produzione

Un video appena fatto trapelare dal giornalista di Teslarati, Joey Klender, mostra una miriade di elementi stampati per la produzione della Tesla Model Y presso il nuovo stabilimento statunitense, quello sito ad Austin, in Texas.

La casa automobilistica di Palo Alto non ha ancora finito di costruire l'impianto texano in ogni sua parte e struttura, ma a quanto pare dentro l'edificio i dipendenti si sono già messi al lavoro. Questa non è la prima volta che vediamo i casting del crossover elettrico (ecco il primo megacast avvistato), ma data la quantità di unità visibili nella clip possiamo supporre che la produzione in serie sia appena stata avviata.

Klender ha ottenuto il video tramite Snapchat, ed è ovvio che sia stato registrato da qualcuno che ha avuto accesso diretto allo stabilimento. Ora come ora non siamo ancora in grado di quantificare i casting prodotti, ma è palese che siamo nell'ordine delle migliaia.

Il piano del brand di Elon Musk era quello di avviare la produzione ad alti volumi ad Austin entro la fine di quest'anno, ma evidentemente i progressi ottenuti negli scorsi mesi si sono rivelati più rapidi del previsto. Le riprese coi droni risalenti all'inizio di questa estate avevano già immortalato parti di Model Y, ma adesso sembra proprio che il team stia cominciando a mettere all'opera le macchine per il casting e per gli altri processi.

Da parte nostra, abitando sul territorio del Vecchio Continente, non vediamo l'ora che le operazioni accelerino anche a Berlino, dove Musk sta per ultimare la costruzione di una ulteriore Gigafactory (il via ai lavori all'interno dell'impianto è atteso per ottobre). Essa non sfornerà soltanto le Model Y che verranno consegnate ai clienti europei, ma anche le tanto attese celle 4680.