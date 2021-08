Tesla Model Y avvistata in Europa, ma gli adesivi dicono il contrario

Proprio nelle scorse ore vi abbiamo parlato dei rallentamenti nella costruzione dello stabilimento Tesla di Berlino che, si spera dal prossimo mese di ottobre, dovrebbe cominciare a sfornare Tesla Model Y a ritmi elevatissimi.

Per i clienti che non hanno voglia di aspettare la compagnia californiana ha pensato di importare in Europa un gran numero di esemplari assemblati a Shanghai, in Cina, e adesso l'avvistamento di una Model Y sta confondendo un po' tutti.

Come potete voi stessi dai due scatti in fondo alla pagina, quella sulla bisarca è proprio una Model Y, ma una curiosa decalcomania recita "Not Model Y", che potremmo anche tradurre come "Non sono una Model Y". Da parte nostra sappiamo che il brand ha trasferito più di 8.000 esemplari dalla Cina a partire mese scorso, ma a lasciare perplessi non è solo la scritta, bensì anche il parziale camuffamento del veicolo.



Probabilmente gli esemplari arrivati via nave devono ancora ricevere le approvazioni alle normative in vigore sul Vecchio Continente, e i camuffamenti sono estremamente comuni nell'industria automobilistica. A ogni modo l'adesivo ci riporta alla mente il lanciafiamme di Boring Company, detenuta dal CEO di Tesla Elon Musk, che si pubblicizzava con le seguenti tre parole:"Not a Flamethrower." Il riferimento è palese.



Nel frattempo la compagnia con sede a Palo Alto ha sta lavorando a tanti altri progetti, tra i quali spicca di sicuro lo sviluppo del Tesla Semi. L'autoarticolato a zero emissioni dovrebbe arrivare presto sul mercato, e a quanto pare rispetta tutte le normative sui camion di Classe 8 vigenti nell'Unione Europea e negli Stati Uniti.