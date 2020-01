La Tesla Model Y avrà 7 posti: prima foto dei sedili extra

L’anno appena iniziato sarà condizionato da un’auto in particolare, la nuova Tesla Model Y, anticipata da Elon Musk e soci dal 2021 a metà 2020 per l’appunto. L’auto ha fatto parlare di se anche per via dei suoi sette posti, ma dove si trovano esattamente i due sedili aggiuntivi? Sono abbastanza comodi?

Un blog giapponese è riuscito ad avere delle immagini in anteprima che ci dicono almeno due cose fondamentali. La prima riguarda l’orientamento: a differenza della Model X o della Model S “plaid” a tre motori, i sedili extra sono rivolti verso l’anteriore, come tutti gli altri, non costringono chi è seduto a guardare indietro.

Di sicuro una buona notizia, seguita però da una cattiva: lo spazio per le gambe sembra essere davvero risicato, segno che probabilmente quei due posti non saranno destinati ad adulti ma al massimo a due bambini. Se state pensando di acquistare una Tesla Model Y anche per imbarcare tutti i vostri amici in vacanza o per partire il weekend fate attenzione e aspettate di vedere l’auto di persona. Ricordiamo che la Tesla Model Y riprende per il 75% la struttura della Model 3, il frontale è addirittura identico, a cambiare è il posteriore, più simile a una costosa Model X.