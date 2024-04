La Tesla Model Y con più autonomia in assoluto si può ordinare in Italia: a che prezzo?

Lo scorso 29 marzo vi abbiamo anticipato che Tesla avrebbe portato in Europa la nuova Model Y a trazione posteriore con batteria Long Range, un modello particolarmente interessante che ora è stato confermato da Tesla Italia. Scopriamo caratteristiche e prezzi.

Da oggi 11 aprile 2024 i clienti italiani di Tesla possono ordinare la nuova Model Y Long Range a Trazione Posteriore, una vettura a motore singolo che però monta la batteria che era destinata solitamente alla variante Dual Motor. Questo permette al SUV di raggiungere un’autonomia massima di 600 km WLTP, è dunque una versione perfetta per chi ha bisogno di macinare tanti chilometri senza il bisogno di avere la potenza di due motori e la trazione integrale. Ovviamente c’è un beneficio di prezzo rispetto alla classica Dual Motor Long Range: la nuova Model Y a trazione posteriore con batteria Long Range costa in Italia 48.990 euro.

Lo scarto con la Dual Motor non è enorme, parliamo di una differenza di 3.000 euro, è comunque una porzione di budget che potrebbe fare comodo a qualcuno - magari per inserire qualche optional rispetto alla variante base. Inoltre, essendo meno potente e leggermente meno pesante, la nuova Model Y a trazione posteriore con batteria Long Range assicura un’efficienza media di 14,9 kWh/100 km sul ciclo misto, significa dunque che i costi di esercizio sono inferiori alla Dual Motor a parità di chilometri percorsi.

L’unico appunto che si potrebbe fare è che i 48.990 euro di listino non permettono l’accesso agli incentivi auto 2024, ogni utente però potrà fare le proprie valutazioni. Di certo la variante entry level con 455 km di autonomia e batteria LFP Standard Range è ancora imbattibile in quanto a rapporto qualità-prezzo, il cui costo è ritagliato appositamente per rientrare nell’Ecobonus. A voi le giuste conclusioni.



Ricordiamo infine che la Tesla Model Y non è ancora stata aggiornata con le novità della Tesla Model 3 2024 "Highland" che abbiamo appena provato, per vedere il restyling passerà ancora parecchio tempo.

