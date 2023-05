Tesla Model Y è l'auto più venduta al mondo: la prima volta di un EV, riscritta la storia

Ve l'avevamo detto poco tempo fa che la Tesla Model Y sarebbe stata l'auto più venduta al mondo del 2023, e la strada sembrerebbe essere ormai tracciata. Dopo che la Tesla Model Y è risultata essere l'auto più venduta in Europa nel Q1 2023, la vettura di Elon Musk ha ottenuto lo scettro anche a livello mondiale.

Nel primo trimestre di quest'anno, quindi dall'uno gennaio 2023 al 31 marzo, il SUV americano ha sbaragliato la concorrenza riuscendo a superare la Toyota Corolla grazie a 267.200 immatricolazioni, contro le 256.400 della storica casa automobilistica giapponese, dati elaborati da Jato Dynamics inerenti 53 Paesi.

Si tratta di un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022 del 69%, e un dato che conferma quanto Tesla sia ormai una macchina popolare in ogni angolo della terra, nonostante di fatto sia completamente differente rispetto alle aziende canoniche del settore, offrendo pochi modelli e senza fare pubblicità.

Dopo la Tesla Model Y e la Toyota Corolla troviamo altre tre vetture giapponesi, leggasi la Hilux, a quota 214.700, quindi la RAV4 a 211mila e infine la mitica Camry a quota 166.200. Ovviamente il dato di Tesla spicca su tutti visto che per la prima volta nella storia delle automobili, un'auto elettrica è stata la vettura più venduta al mondo nei primi tre mesi del 2023, chiaro indizio di come i tempi stiano letteralmente cambiando.

Elon Musk aveva spiegato durante l'annuale assemblea degli azionisti dell'agosto del 2022, di voler far diventare la sua Model Y l'auto più commercializzata, e in meno di 12 mesi è riuscito nel suo intento, centrando ancora una volta i suoi obiettivi. In tutto l'anno 2022 Tesla aveva piazzato 747.500 auto dietro alla Toyota Corolla, l'auto più venduta di tutti i tempi, e alla Rav4: quest'anno, con grande probabilità, si concretizzerà lo storico sorpasso.