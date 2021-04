La Tesla Model Y sarà l'auto più venduta al mondo: Elon Musk sfida la Toyota Corolla

Elon Musk non è propriamente una persona pacata e tranquilla, anzi, adora “spararle grosse” per rimanere sulla cresta dell’onda, smuovere gli indici delle criptovalute e pubblicizzare i suoi prodotti, in particolare le vetture Tesla. Il CEO ad esempio ha appena detto che “la Model Y sarà presto l’auto più venduta al mondo”.

L’obiettivo della grande T è di scalzare la Toyota Corolla dal trono delle vendite globali entro il 2022, al peggio entro il 2023. Elon Musk ne è alquanto certo e lo ha detto durante la presentazione dei dati finanziari del primo trimestre del 2021, un Q1 da record visto che Tesla non era mai riuscita a vendere e produrre così tanto.

Per riuscire nell’intento, la Model Y deve in ogni caso scalare una montagna enorme: nonostante le difficoltà legate al Coronavirus, nel 2020 la Corolla ha piazzato 1,1 milioni di unità, e nel 2021 Tesla dovrebbe chiudere con un totale di vendite di poco superiore alle 700.000 unità, Model 3, S e X comprese.

Inoltre la Model Y non viene ancora venduta in Europa, cosa che accadrà con la messa in funzione della Giga Berlin nel corso di quest’anno, forse l’asso nella manica su cui Elon Musk ha riposto tutte le sue speranze - oltre ovviamente a una crescita di Model Y nel mercato casalingo. Bisogna poi calcolare la crescente concorrenza elettrica, nel corso dell’anno verrà ad esempio venduta la nuova Hyundai Ioniq 5 che abbiamo visto in anteprima, molto simile alla Model Y per dimensioni e tecnologia. Il guanto di sfida è insomma lanciato, Tesla riuscirà a vincere anche questa scommessa?