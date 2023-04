Tesla Model Y sarà l'auto più venduta al mondo: Elon Musk ci ha preso ancora

Tesla Model Y sarà a breve l'auto più venduta in tutto il mondo, ed Elon Musk avrà così vinto la sua ennesima scommessa che sembrava impossibile soltanto fino a pochi anni fa. Nel 2016 il numero uno di Tesla aveva predetto che la Y avrebbe venduto fra le 500mila e l'un milione di unità all'anno, e all'epoca la vettura non era ancora uscita.

Il mercato dell'auto aveva accolto con ironia le prospettive “muskiane”, ritenendole irraggiungibili. Del resto stiamo parlando di sette anni fa, quando il mondo era completamente differente: del covid non vi era neanche l'ombra, così come della crisi economica e della guerra in Ucraina, e sopratutto, le auto elettriche non erano così sdoganate come oggi.

Eppure, a meno di dieci anni dalla previsione, Elon Musk sta per confermarsi ancora una volta un oracolo. Nei primi tre mesi di questo 2023 la Model Y sta sfidando a viso aperto la Toyota Corolla, l'auto più venduta di tutti i tempi, nonché quella che ogni anno registra record di vendite in particolare in Giappone e negli Stati Uniti.

Musk aveva annunciato già nel 2022 che a breve la Model Y avrebbe superato la rivale nipponica, che ogni anno registra 1,1 milioni di vetture vendute, ed è molto probabile che lo storico sorpasso possa avvenire proprio al termine di questa annata che si preannuncia sensazionale per la casa automobilstica elettrica a stelle e strisce.

Forte anche di un recente nuovo sconto, la Model Y continua a macinare record di vendite, essendo soprattutto in grado di soddisfare una domanda sempre più esigente con produzioni da record, come ad esempio le 5.000 unità che fuoriescono ogni settimana dalla Gigafactory di Berlino, per un totale di 20mila al mese, che fanno ben 240mila all'anno, solo in Germania.

Appuntamento quindi al 31 dicembre 2023 quando scopriremo se Elon Musk ci avrà preso anche stavolta: noi crediamo proprio di sì, e voi?