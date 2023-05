La Tesla Model Y è l'auto più venduta al mondo? Il Cybertruck può fare di meglio

Che vi piaccia o meno come modello, la Tesla Model Y è diventata nel 2023 l'auto più venduta al mondo per la contentezza del patron Elon Musk, in futuro però il produttore californiano potrebbe fare ancora meglio con il Cybertruck...

Che il pick-up elettrico di Elon Musk abbia enormi potenzialità è lampante, lo dicono del resto i dati relativi ai pre-ordini: 1,6 milioni, nonostante tutte le difficoltà del caso e i ritardi produttivi, che a quasi 4 anni dalla presentazione ufficiale non hanno ancora portato il Cybertruck sulle strade. Certo c'è chi dice che il pick-up dall'aspetto futuristico sia destinato solo a una nicchia di utenti, senza mai diventare un veicolo di massa, Elon Musk però è convinto del contrario tanto da annunciare - all'inizio di maggio 2023 - di esser certo di vendere dai 250.000 ai 500.000 Cybertruck all'anno una volta che la produzione sia a pieno regime.

Ora a gettare ulteriore benzina sul fuoco dell'hype arriva ARK Invest, secondo cui il Tesla Cybertruck potrebbe diventare anche più popolare della Model Y - che lo ricordiamo è diventata da poco l'auto più venduta al mondo. Secondo la società "i grandi produttori auto stanno investendo su EV poco profittevoli grazie ai soldi ricavati dalle vendite termiche. Il giorno in cui il Cybertruck invertirà questa rotta, rosicchiando quote di mercato al termico, i produttori tradizionali potrebbero finire in seri guai". Secondo ARK le vendite globali di EV saliranno del 70% entro il 2027 e gli USA non sono molto lontani da questa quota.

Pick-up come il Cybertruck dovrebbero inoltre avere una quota di mercato del 69% del totale negli USA entro il 2050, motivo per cui il veicolo di Elon Musk potrebbe davvero avere un potenziale gigantesco. Sempre secondo ARK il Cybertruck avrebbe già surclassato la Model Y in termine di ricerche su Google, segno che comunque l'interesse attorno al veicolo è altissimo. Ovviamente non basta affidarsi ai dati di Google Trends per prevedere vendite record del Cybertruck, siamo però convinti che nel prossimo futuro potremmo vederne davvero di belle...