La Tesla Model Y potrebbe diventare l'auto più venduta del mondo

Molti utenti l’hanno apprezzata sin da subito, e anche noi siamo rimasti piacevolmente colpiti durante la nostra prova su strada della Tesla Model Y, e questo apprezzamento generale porterà la Model Y a diventare l’auto più venduta del pianeta, secondo le stime della casa.

Parlando all’evento annuale che Tesla organizza con i vari azionisti, Elon Musk ha infatti spiegato che la Model Y diventerà il veicolo più venduto in termini di profitto entro la fine dell’anno, mentre nel 2023 sarà l’auto più venduta proprio in termini di volume di vendita.

Per mettere tutto in proporzione, attualmente la vettura più venduta a livello mondiale è la Toyota Corolla, che fino all’anno scorso vantava 1,15 milioni di unità sparse per il pianeta, mentre Tesla è riuscita a vendere 936.222 veicoli nel 2021. Quest’anno invece le vendite della Model Y dovrebbero toccare quota 1,3 milioni di unità nonostante i numerosi problemi di chip e approvvigionamenti delle materie prime che contraddistinguono l’attuale periodo storico.

Ricordiamo che la diffusione di questo modello è stata agevolata anche dalla scelta della casa di incentrare la produzione della Gigafactory di Berlino proprio sulla Model Y, così da soddisfare appieno le richieste della clientela europea. Bisogna ammettere però che non è tutto oro ciò che luccica: le Tesla Model Y provenienti dalla Gigafactory berlinese sono state rimandate per problemi al motore.