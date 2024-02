Tesla Model Y auto più venduta al mondo nel 2023? Toyota non ci sta: 'È la Corolla'

Chiariamo subito un punto: Tesla Model Y è l'auto più venduta del continente europeo, almeno nel 2023, e se la gioca tutt'al più con Dacia Sandero in un testa a testa che vi racconteremo. A livello mondiale però le cose sono leggermente diverse: c'è infatti una disputa col gruppo Toyota, che identifica la Corolla come regina indiscussa.

Sebbene i recenti dati di vendita indichino che Tesla Model Y comanda anche a livello globale, secondo i numeri di Toyota sarebbe la Corolla ad conquistato la prima posizione nel 2023. L'analisi dati è sempre una roba molto complessa, chi ha ragione?

Un report, basato su dati di Jato Dynamics, ammetteva apertamente che i rapporti sulle vendite mondiali della Toyota non erano stati confermati. Tuttavia, sosteneva che i mercati globali avevano registrato vendite sufficienti per conferire alla Tesla Model Y un vantaggio quasi insuperabile che forse è destinato a perdurare se guardiamo ai piani di Tesla per il 2024 che sì, includono anche l'attesissima Model 2.

La realtà, però, è risultata diversa per Toyota. Ora che l'azienda ha completato il conteggio delle sue vendite globali, un portavoce ha comunicato ai colleghi americani di Carscoops di aver venduto ufficialmente "circa 944.000 RAV4 e 1,64 milioni Corolla a livello globale nel 2023". Sul RAV4 i numeri sembrano essere in linea con le precedenti analisi, ma per quanto riguarda la Corolla no, anzi, è molto più alto del previsto. Se questi numeri fossero reali allora sì, sarebbe Toyota Corolla la più venduta, e non Tesla Model Y, che riporta 1,23 milioni di unità vendute.

C'è da dire che Toyota offre una varietà di modelli Corolla o veicoli basati sulla Corolla in tutto il mondo, inclusi diversi tipi per la Cina e la versione Corolla Cross disponibile anche in Nord America. Per ulteriori chiarificazioni i colleghi di Carscoop hanno risosto il mistero contattando direttamente Toyota, il cui portavoce ha affermato "ciò (l'indagine) include tutte le targhette Corolla a livello globale, Corolla SDN, X (Corolla Cross negli Stati Uniti), Hatchback (Auris), Wagon, Fielder (JPN) e GR Corolla, ma esclude Levin (Cina)"

Mistero risolto: di Tesla Model Y ne esiste una e una soltanto, uguale in tutto il mondo. Per quanto riguarda Toyota Corolla le cose non stanno così. Dunque il problema diventa: è corretto paragonare i numeri di questi due veicoli a queste condizioni? Forse potrebbe essere una statistica impari e ha ragione Tesla? Oppure Corolla vuol dire Corolla, e quindi tutte le versioni di tale auto devono essere prese in considerazione?