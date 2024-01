Tesla Model Y è l'auto più venduta al mondo del 2023: superate RAV4 e Corolla

Già sappiamo che, nel 2023, Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in Europa, adesso però la corsa della "economica" del gruppo guidato da Elon Musk punta alle vette più alte del mercato globale. Tesla Model Y si conferma l'auto che più ha scalzato le sue controparti, disintegrando ogni record.

Nonostante alcuni mercati debbano ancora pubblicare i dati di vendita del 2023, i dati preliminari di JATO Dynamics suggeriscono che la Model Y si trovi in una posizione inattaccabile, con 1,23 milioni di unità vendute tra gennaio e dicembre 2023, registrando un impressionante aumento del 64% rispetto all'anno precedente.

Felipe Munoz, Analista Globale presso JATO Dynamics, ha sottolineato: "L'incremento senza precedenti delle vendite globali della Model Y, specialmente per un veicolo tra i primi dieci best-seller, è un risultato straordinario. Ciò che Tesla ha realizzato con la Model Y in così breve tempo è semplicemente straordinario".

La Model Y ha conquistato sia il mercato europeo, ma anche quello cinese, i due grandi continenti dei veicoli elettrici a livello mondiale (esclusi gli Stati Uniti che sono oggetto di questa indagine). Secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), nel 2023 sono state consegnate in Cina oltre 456.000 unità, con un aumento del 45% rispetto al 2022.

In Europa, le immatricolazioni della Model Y hanno superato quelle di vetture come la Dacia Sandero, la Peugeot 208 e la Volkswagen T-Roc. I dati provenienti da 30 mercati indicano che sono state immatricolate oltre 255.000 unità della Model Y, superando di 19.000 unità il secondo veicolo più popolare, la Dacia Sandero.

Munoz ha aggiunto: "Il prezzo medio al dettaglio di una Tesla Model Y a novembre 2023 era inferiore del 18% in Germania e del 23% negli Stati Uniti rispetto al costo medio di un veicolo elettrico. Riduzioni di prezzo nel corso dell'anno, unite alla solida reputazione di Tesla come produttore affidabile e competitivo di veicoli elettrici, hanno alimentato ulteriormente una domanda già robusta. Di conseguenza, Tesla è la prima scelta per molti consumatori desiderosi di acquistare un veicolo elettrico".

Toyota, da tempo leader, è destinata a cedere la prima posizione nella classifica dei modelli del 2023, con RAV4 e Corolla, che dominavano la scena globale negli anni precedenti. Munoz ha continuato: "Toyota ha una presenza globale solida, ma il RAV4 (SUV) e la Corolla (auto compatta) non offrono opzioni esclusivamente elettriche, limitandosi a alternative ibride. Nonostante il forte rendimento di Toyota nel 2023, RAV4 e Corolla faticano a competere nel mercato in crescita delle auto elettriche, particolarmente rilevante in Europa e Cina".

Nonostante ciò, il secondo veicolo più venduto nel 2023 sarà la Toyota RAV4 (ecco qualche dettaglio dell'ultima versione del Toyota Rav 4, che resta tutt'oggi un veicolo affidabile e dall'ottimo rapporto qualità prezzo). Con 1,07 milioni di unità attualmente vendute a livello globale, un incremento rispetto alle 1,02 milioni di unità nel 2022 quando deteneva la prima posizione. I dati preliminari suggeriscono che, considerando tutte le tipologie di carrozzeria, la Corolla Toyota si posizioni al terzo posto nella classifica.