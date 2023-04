Tesla Model Y auto più venduta d'Europa nel Q1 2023, ma la nostra 500 si difende bene

Tesla Model Y si appresta a diventare l'auto più venduta al mondo, e un'importante conferma arriva dai dati di vendita relativi al primo quarto dell'anno 2023. La vettura a firma Elon Musk è stata la più commercializzata in assoluta in Europa.

Come da dati ufficiali JATO, il suv elettrico ha staccato tutti i concorrenti riuscendo a piazzare in questi primi tre mesi del 2023 71.683 vetture. Un successo importante dovuto anche ai continui tagli di prezzo che la Tesla Model Y ha registrato dal mese di gennaio, e che hanno indotto gli automobilisti ad approcciarsi al mondo Tesla.

Secondo piazzamento, a debita distanza, per la Dacia Sandero, con l'azienda romena che si conferma fra le più redditizie di questi anni con 60.202 unità piazzate sul mercato. Medaglia di bronzo invece per il SUV compatto T-Roc a marchio Volkswagen, con 54.960 unità.

Quarta posizione per la Peugeot 208, la nuova auto più venduta nel Vecchio Continente nel 2022, davanti alla rivale Opel Corsa, commercializzata anche sotto il marchio Vauxhall. Settima posizione per la Toyota Yaris Cross davanti alla Fiat 500, che fra elettriche e non ha piazzato sul mercato 45.598 unità, circa 300 in più rispetto alla Dacia Duster.

A completare la top 10 troviamo la Renault Clio e quindi l'immortale Volkswagen Golf. Nella Top 25 si posiziona anche un'altra italiana, la Fiat Panda, 22esima a quota 34.166 unità, mentre a livello di brand, svetta Volkswagen con 332mila auto vendute, davanti a Toyota a quota 220mila e a Peugeot con 178mila.

Solo 15esima Fiat a quota 101mila auto piazzate sul mercato del Vecchio Continente davanti comunque a Tesla a quota 93mila. Infine, raffrontando i dati dei primi 3 mesi del 2022, la Tesla Model Y si conferma l'auto con il maggior incremento di vendite +173%, davanti alla Nissan Qashqai (+61%) e alla Toyota Yaris Cross (+57%). In negativo invece Toyota Corolla, Ford Puma e Golf, rispettivamente a -17, -11 e -8%.