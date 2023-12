Tesla Model Y sarà l'auto più venduta d'Europa 2023 e registrerà un doppio record

Era lo scorso aprile quando vi scrivevamo che la Tesla Model Y sarebbe divenuta l'auto più venduta al mondo nel 2023. Quando manca meno di un mese alla fine dell'anno, i giochi stanno per concludersi e il SUV elettrico di Musk sta correndo per assicurarsi il titolo di auto più venduta d'Europa.

Se a livello globale la vettura green dovrà vedersela con la solita Toyota, azienda che continua a puntare forte sull'ibrido, in Europa il SUV elettrico non sembrerebbe avere rivali e lo spiega anche JATO Dynamics, azienda che si occupa di tenere conto di tutte le vetture vendute al mondo mensilmente e quindi annualmente.

Tra gennaio e ottobre le Model Y immatricolate sono state 209.503, quasi il triplo rispetto alle 85.823 vendute l'anno scorso. Se il trend venisse confermato Tesla Model Y registrerebbe quindi due record in un colpo solo: prima di tutto, diverrà la prima auto elettrica ad assicurarsi il titolo di vettura più venduta nel Vecchio Continente. Secondariamente, sarà anche la prima vettura “extracomunitaria”, essendo la Model Y di un'azienda americana (anche se costruita anche in Germania e Cina).

Un doppio record storico che fa chiaramente capire come i tempi siano cambiati e come nel 2023 le auto elettriche siano diventate una realtà consolidata, seppur i numeri dell'Italia facciano ancora storcere il naso.

Se c'è un grande sconfitto di questa classifica questo è senza dubbio Volkswagen, che ha sempre dominato le vendite in Europa, ma che quest'anno con la Golf si è piazzata solamente al 16esimo posto assoluto ad ottobre 2023, con un meno 28%.

L'unica che sta impensierendo la Tesla Model Y è la Dacia Sandero, prima nella classifica di ottobre con 22.335 immatricolazioni e seconda in quella annuale a soli 13mila esemplari di distanza dal SUV a batteria.

Tutto può succedere tenendo conto che mancano ancora i dati di novembre e dicembre, ma al momento la MY domina incontrastata e come detto sopra, se confermerà il trend di questi dieci mesi, non avrà rivali.

"La Tesla Model Y è il gold standard per coloro che desiderano acquistare un veicolo elettrico: è una Suv, ha caratteristiche competitive e il suo prezzo continua a scendere", spiegano gli analisti di JATO che incensano anche la cinese elettrica MG4, auto che "ha registrato una crescita impressionante, classificandosi come la berlina elettrica più popolare a ottobre e la quarta elettrica più venduta in Europa, con numeri 1,6 volte superiori rispetto alla sua rivale diretta, la Volkswagen ID.3. La MG4 è un ottimo esempio di come i costruttori cinesi stiano diventando sempre più competitivi, non solo in termini di prezzo, ma anche di specifiche".