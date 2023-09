Tesla Model Y sarà l'auto più venduta d'Europa 2023, detrattori se ne facciano una ragione

Nel corso del Q1 del 2023 la Tesla Model Y è stata l'auto più venduta al mondo. Numeri impressionanti che se confermati faranno del SUV elettrico di Elon Musk l'auto più venduta d'Europa nel corso di quest'anno.

Dopo un 2022 già da record al termine del quale la Model Y è risultata essere la terza auto più venduta al mondo dopo la Toyota Rav4 e la Corolla, nel corso di quest'anno l'azienda americana ha iniziato a dare una sforbiciata ai listini che ha fatto schizzare verso l'alto le vendite.

Basti pensare che la Tesla Model 3 è acquistabile a 30mila euro in Lombardia grazie ai doppi incentivi, una cifra impensabile soltanto fino a pochi mesi fa. Nel contempo la concorrenza sta trovando a non poca difficoltà a tenere testa a Tesla, che gode di auto senza dubbio di assoluto qualità e nel contempo di una rete di ricarica capillare e di ottimo livello.

Se poi ci aggiungiamo il fatto che la Model Y sia un SUV, modello che tanto piace agli automobilisti, è chiaro come il capolavoro sia ormai confezionato. Lo scorso mese di giugno la Tesla Model Y è risultata essere l'auto più venduta d'Europa, prima volta nella storia del Vecchio Continente, e a meno di cataclismi questo grande exploit dovrebbe essere confermato anche al 31 dicembre del 2023, quando si chiuderà l'anno solare.

Nei primi sei mesi di quest'anno la Model Y ha venduto 427.524 vetture in ogni angolo della terra, circa 17mila in più rispetto a quelle piazzate dalla Toyota con Corolla. Tutti importanti indizi che spingono quindi verso un'unica grande direzione, quella che vede la Model Y come l'auto più venduta d'Europa nel 2023 e forse del mondo: chissà come reagiranno i detrattori.

L'unica vettura che potrebbe impensierire l'americana è la Dacia Sandero, che in Europa ha venduto nei primi otto mesi di quest'anno 148.080 vetture contro le 153.191 della Model Y, circa cinque mila in meno: la sensazione è che sarà un bel testa a testa fino alla fine.