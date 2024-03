Tesla Model Y auto più venduta del 2024? Per ora ha perso il trono e una vecchia gloria...

La Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in Europa nel 2023, segnando un clamoroso record: per la prima volta un'auto a batteria è salita sul trono delle vetture più commercializzate, sconfiggendo le colleghe con il motore a combustione interna.

Ma la Model Y riuscirà a ripetere lo stesso clamoroso score dell'anno scorso? Cerchiamo di scoprirlo insieme, cominciando dal dire che dai dati ACEA dei primi due mesi del 2024, quindi gennaio e febbraio, il SUV americano non è in vetta, anche se occupa comunque il secondo posto.

Ad oggi l'auto più commercializzata nel Vecchio Continente è la Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa negli ultimi tre anni. Sono 20.372 le Dacia immatricolate nei primi sessanta giorni del nuovo anno, circa 500 in più rispetto alle Model Y, che invece si è fermata a quota 19.795, in attesa dei dati di vendita ufficiali di Croazia, Slovenia e Irlanda.

Guai però a dare per vinta l'auto di Musk visto che a gennaio si era piazzata solamente al 20esimo posto, ed inoltre, le vendite della MY sono storicamente cicliche, vanno ad ondate, alternando successi clamorosi a periodi di magra. Vero è che la Sandero sta volando e con lei anche un'altra vettura europea, una “vecchia gloria” come la Volkswagen Golf, che dopo un deludente 2023 è tornata a farsi vedere di prepotenza nel nuovo anno. Ad oggi sono state piazzate sul mercato ben 19.047 Golf, quindi solo 700 in meno rispetto a Tesla, con una crescita del 43 per cento a febbraio.

A completare la Top 5, la Peugeot 208 e la C3, davanti alla Skoda Octavia, la station wagon più venduta in Italia nel 2023, e alla Toyota Yaris Cross. Staremo a vedere se Tesla riuscirà quindi a ripetere il suo splendido exploit e il 2024 potrebbe essere una sorta di banco di prova per il SUV e in generale per le elettriche in Europa. Molte nazioni hanno tolto gli incentivi, a cominciare dalla Germania, ed inoltre l'azienda di Musk deve vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita che farà di tutto per rosicchiarle quote di mercato. Appuntamento al prossimo 1 gennaio 2025 per scoprire la verità.

