Tesla Model Y è l'auto che si svaluta di meno: ecco quanto vale dopo 60mila km in Italia

Il successo di Tesla è evidente e sotto gli occhi di tutti. La Model Y è stata l'auto più venduta al mondo del Q1 2023 e leggendo i dati che vi stiamo per elencare si capisce ulteriormente il perchè di tale record. L'EV di Elon Musk ha vinto l'Autovista Group Residual Value Award, riconoscimento per le auto che si svalutano meno.

“Questo premio conferma i nostri dati interni e ciò che ci dicono i nostri partner in tutta Europa: la Model Y è un investimento sicuro. La Model Y è stata l'auto più venduta a livello globale e in Europa durante il primo trimestre del 2023", le parole ad Autovista24 di un portavoce di Tesla, commentando il premio.

Ma quanto si svaluta nel dettaglio? Prendendo in considerazione un range di 36 mesi e 60mila km, la Tesla Model Y in Italia ha un valore pari al 57% del suo acquisto. Di conseguenza, facendo un breve calcolo e tenendo conto che il SUV elettrico costa nel nostro Paese circa 47mila euro, significa che dopo tre anni vale 27mila euro, una somma molto interessante alla luce delle note svalutazioni vertiginose di alcune vetture, soprattutto quelle del comparto premium.

“Queste eccezionali prestazioni di vendita e la desiderabilità del prodotto – ha proseguito il portavoce di Tesla - continuano anche nella vita utile di ogni veicolo, conferendogli un notevole valore di rivendita”.

Quindi ha concluso: "Svegliarsi con un'auto che offre funzionalità nuove o migliorate è piuttosto comune per un proprietario di Tesla e offre agli acquirenti di auto usate la sensazione di un acquirente di auto nuove".

Senza dubbio un nuovo punto a favore della Tesla Model Y che quasi sicuramente sarà l'auto più venduta al mondo nel 2023, e ciò lo si deve alle sue grandi qualità, a cominciare dalla batteria, che stando all'azienda americana ha una durata decisamente interessante: "Di recente abbiamo fornito alcuni dati interessanti sul degrado della batteria – ha proseguito ancora Tesla - dimostrando che in media, dopo circa 320.000 km, le nostre batterie perdono solo il 12% della loro capacità originale. La Model Y soddisfa le esigenze dei consumatori che cercano veicoli durevoli, convenienti, efficienti e sicuri".

Nell'assegnare il premio di auto che meno si svaluta in assoluto, gli analisti di Autovista Group hanno preso in considerazione i dati delle auto fino ad aprile 2023, escludendo le vetture con potenze e prezzi troppo alti o troppo bassi.

Jose Pontes, data director di EV-volumes.com, ha paragonato la Model Y alla Golf: "Un po' come la VW Golf nei decenni precedenti, non puoi sbagliare con la Model Y. Potrebbe non essere accattivante come la Model 3 o comoda come la Model S, e i suoi interni potrebbero essere considerati spartani dato il suo prezzo, ma offre le classiche qualità Tesla di efficienza, autonomia e affidabilità. Aggiunge un lato pratico non sempre presente nei prodotti del marchio, rendendolo un ottimo tuttofare”.