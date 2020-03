La Tesla Model Y diventa un'auto della Polizia dopo la Model 3 e il Cybertruck

Ricordate cos'è successo dopo la presentazione del Tesla Cybertruck? Gli utenti del web si sono scatenati e lo hanno trasformato in vari mezzi di servizio. Oggi tocca alla nuova Tesla Model Y diventare un Police Interceptor.

Ovviamente si tratta di un piccolo e semplice render eseguito via Photoshop, come si può vedere fra l'altro nel video presente in pagina. Sappiamo però che nella vita reale l'idea di vedere una Tesla della Polizia non è così folle, anzi: negli Stati Uniti, con qualche caso anche in Europa, sono stati diversi i dipartimenti che hanno scelto di dismettere i loro pick-up a gasolio (spesso di marca Ford) o le loro muscle car per acquistare intere flotte Tesla.

La produzione della Model Y è iniziata solo a gennaio, con le prime consegne che stanno avvenendo in questi giorni, dunque è ancora presto per vedere delle vere varianti della Polizia, di Model 3 al servizio delle Forze dell'Ordine però ne abbiamo viste diverse nei mesi passati - per tutta felicità dei vari manager e sceriffi. Le auto Tesla infatti permettono di risparmiare sul carburante, sulla manutenzione e offrono uno scatto che le auto tradizionali possono soltanto sognare.

Siamo pronti a scommettere che vedremo presto anche parecchie Model Y "on duty", che grazie al loro spazio aggiuntivo possono essere ancora più funzionali alle forze di Polizia.