La Tesla Model Y arriverà prima del previsto: anticipata la produzione

Ottime notizie per chi sta aspettando il nuovo crossover Tesla Model Y, il cui arrivo sul mercato è previsto per fine 2020 negli USA, inizio 2021 in Europa. Sembra che la produzione americana inizierà prima del previsto.

Lo ha detto la stessa azienda californiana durante la diffusione dei dati finanziari del terzo trimestre 2019. La produzione del crossover sarebbe dovuta iniziare a fine 2020, adesso invece si partirà già nell'estate del prossimo anno nell'impianto madre di Fremont. A cosa si deve un anticipo simile? Beh alla Gigafactory 3 di Shanghai: sembra infatti che la linea produttiva sia stata preparata prima anche grazie all'efficienza imparata in terra straniera, ricordiamo infatti che l'impianto cinese è stato praticamente messo in funzione in meno di un anno, davvero impressionante.

Queste le parole della società: "La produzione di test della Model 3 a Shanghai è ormai iniziata. Pensiamo inoltre di iniziare con la produzione della Model Y già nell'estate del 2020. L'installazione della strumentazione necessaria alla costruzione della Model Y è in anticipo rispetto alla prima timeline, ci stiamo muovendo più velocemente del previsto anche grazie a ciò che abbiamo imparato con la Gigafactory 3". Speriamo che questo riuscirà ad accelerare anche i lavori sulla Gigafactory 4, che come saprete nascerà molto presto in Europa.