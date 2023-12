La nuova Tesla Model Y arriverà a metà 2024: lo dice un report Bloomberg

A fine 2023 Tesla ci ha regalato la nuova Model 3 cosiddetta Highland, una vettura ridisegnata e rivista in più punti, sia all’esterno che all’interno. Lo stesso trattamento sarà riservato alla Tesla Model Y ma quando esattamente? Ecco cosa dice un nuovo report.

Il noto portale finanziario Bloomberg, dunque una fonte più che affidabile, ha citato persone informate sulla questione dicendo che la nuova Tesla Model Y Juniper arriverà a metà 2024, dunque non manca tantissimo. La produzione presso la Giga Shanghai di Tesla dovrebbe iniziare a metà 2024, con le consegne che dunque inizierebbero poco dopo. Introdotta per la prima volta nel 2019, per la Model Y si tratta del primo grande restyling della sua esistenza: come su Model 3, il Progetto Juniper porterà “cambiamenti sia all’esterno che all’interno” sul SUV/Crossover di Elon Musk, possiamo dunque aspettarci novità in linea con la berlina.

Che il restyling della Model Y sia effettivamente vicino non è più un mistero, addirittura la Giga Shanghai chiuderà qualche giorno (circa una settimana) nel periodo delle festività dedicate al Capodanno Cinese proprio per aggiornare le linee di produzione e preparare i macchinari alla fabbricazione del nuovo SUV. Ricordiamo che già lo scorso ottobre la Model Y aveva subito un leggerissimo aggiornamento, le performance della variante RWD erano state migliorate, inoltre Tesla aveva lanciato un nuovo design per i cerchi e molto altro. Con il Progetto Juniper però parliamo di un restyling più profondo, compreso il frontale ridisegnato ora in forze sulla Model 3. Non vediamo l’ora di saperne di più.