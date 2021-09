Tutto sulla nuova Tesla Model Y arrivata in Italia, prodotta nella Giga Shanghai

Gli utenti americani si stanno godendo la Tesla Model Y già da diversi mesi, in Italia invece sarebbe dovuta arrivare prodotta dalla nuova Giga Berlin, fabbrica che invece sta subendo qualche ritardo. Elon Musk ha così deciso di portare in Europa la Model Y fabbricata a Shanghai ed eccola qui, nel nuovo video di Matteo Valenza.

Probabilmente molti dei nostri lettori hanno conosciuto Matteo Valenza proprio grazie alla Tesla Model Y: è stato infatti il primo a portarla in Italia importata dagli USA (ricordate? Siamo andati a vedere la prima Tesla Model Y d'Italia a Brescia). In quella occasione però si trattava per l'appunto di una vettura d'importazione, con molti problemi dovuti alla differente area geografica.

Ora invece la Tesla Model Y è arrivata per tutti e si può ordinare senza problemi sul sito ufficiale di Tesla, l'unico posto dove acquistare le vetture elettriche di Elon Musk. Come sarà la Tesla Model Y dedicata all'Europa? Scopritelo nel nuovo video di Matteo Valenza appena pubblicato, in attesa ovviamente che la nuova Gigafactory tedesca venga effettivamente messa in funzione.

A tal proposito, sembra che proprio Elon Musk abbia intenzione di costruire una nuova Gigafactory. Dove? Ancora non lo sappiamo, di sicuro non in Russia, con il CEO che ha smentito l'indiscrezione.