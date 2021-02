La Tesla Model Y arriva finalmente in Europa: a Berlino produzione a metà 2021

Nel mese di marzo 2019, quasi due anni fa, Tesla presentava finalmente al mondo la sua idea di crossover. Lanciava finalmente quella Model Y tanto attesa dal pubblico, spaziosa e più accessibile rispetto alla costosa Model X. Commercializzata negli USA dal gennaio 2020, in Europa la vettura non è ancora arrivata, presto però le cose cambieranno.

Ci sono infatti degli sviluppi nelle tempistiche di consegna delle nuove Model Y europee, notizie che portano con loro - implicitamente - del miracoloso. Sembra infatti che i primi crossover di Elon Musk del vecchio continente verranno consegnati già nella seconda metà del 2021, con un inizio produzione previsto a metà 2021, in estate.

Cosa c’è di tanto miracoloso in questo? Beh le Model Y che Tesla ha intenzione di vendere in Europa verranno costruite sul continente, nella famosa Giga Berlin attualmente in costruzione, i cui lavori sono iniziati poco prima che scoppiasse il disastro Coronavirus in tutto il mondo. La costruzione dell’impianto procede effettivamente a grande velocità, come dimostrano le ultime immagini a disposizione, ma vederlo in funzione già il prossimo luglio ha comunque dell’incredibile.



Non vediamo dunque l’ora di conoscere la nuova Tesla Model Y europea, che monterà inoltre le nuove batterie 4680 svelate da Elon Musk al Battery Day 2020. Noi nel frattempo una Model Y di importazione americana l’abbiamo già incontrata...