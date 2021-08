La Tesla Model Y dopo un anno e 32.000 km: bene ma non benissimo?

Nel nostro Paese la Tesla Model Y è praticamente appena arrivata, negli USA invece è in circolazione già da un po’ ed ecco cosa ne pensa chi l’ha guidata per un anno intero percorrendo oltre 32.000 km.

Un utente di YouTube ha festeggiato un anno di proprietà della sua Tesla Model Y pubblicando un nuovo, interessante video, nel quale ha spiegato cosa non cambierebbe del SUV Crossover di Elon Musk e cosa invece bisognerebbe migliorare. AutoisMotive si è detto soddisfatto e molto felice della scelta della Model Y e ancora oggi ricomprerebbe il SUV elettrico senza problemi; tuttavia non è tutto oro ciò che luccica, ad esempio la maggiore critica è stata rivolta alla qualità dell’assemblaggio e delle rifiniture, non proprio al top.

La Tesla Model Y protagonista del video infatti (ma non solo, visto che non sono stati pochi gli utenti a lamentarsi nei mesi passati) sembra soffrire di diverse imperfezioni con cui il proprietario ha dovuto imparare a convivere, visto che non sono risolvibili. Gli uomini di Elon Musk dovrebbero migliorare la qualità costruttiva direttamente in fabbrica, del resto sappiamo come questo sia un nervo scoperto sin dalla Tesla Model 3. Chi ha girato il video non ha in ogni caso mai avuto una Tesla prima di questa Model Y, la sua vettura precedente era una Toyota Prius, non ha dunque un metro di paragone diretto, non sappiamo se rispetto a Model 3 i difetti siano diminuiti oppure no.

Di sicuro sul fronte motori, software, possibilità di update OTA e stazioni Supercharger Tesla risulta ancora oggi avanti a molta concorrenza, ne vedremo delle belle quando sarà attiva la Giga Berlin europea.