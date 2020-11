La Tesla Model Y ha nuovi cerchi e pneumatici per l'inverno

Tesla ha appena annunciato per la Model Y un pacchetto pensato per l'inverno, comprendente cerchioni Gemini da 19 pollici e pneumatici invernali Pirelli, giusto in tempo per le prime nevicate del nord America.

L'azienda californiana è stata più volte criticata per aver messo in secondo piano le esigenze dei clienti costretti ad affrontare i climi più freddi. Spesso le giurisdizioni richiedono l'istallazione di pneumatici invernali prima di una certa data. Il problema riguarda anche i cittadini canadesi, ad esempio in Quebec tutte le auto devono montare pneumatici invernali entro il 1° dicembre. Il pacchetto è attualmente esclusiva di Stati Uniti e Canda. In Europa risulterebbe utile soprattutto nei paesi scandinavi, dove Tesla sta ottenendo buoni risultati di vendita.

Il pacchetto include i cerchioni da 19" Gemini e gli pneumatici invernali Pirelli Winter Sottozero. Una volta equipaggiato la Model Y garantirà massima sicurezza e aderenza durante la guida in condizioni di bagnato, asciutto e (ovviamente) anche su terreni ghiacciati o innevati. Il pacchetto invernale garantisce le massime prestazioni a temperature fino a -42 ° C.

Il pacchetto è in vendita negli Stati Uniti ad un prezzo di 3.500 dollari (il corrispettivo di 2.962 euro) ed era già stato proposto lo scorso anno sulla Model 3. La guida di un veicolo elettrico a basse temperature comporta alcune limitazioni e necessita accorgimenti da parte del guidatore, scoprite cosa succede nel nostro speciale. (foto cover Electrek)