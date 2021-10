La Tesla Model Y dopo 50.000 km: come va il crossover elettrico di Elon Musk?

Nel nostro Paese la Tesla Model Y è appena arrivata, negli USA invece è più di un anno che è disponibile sul mercato - e qualcuno ha già percorso con il crossover elettrico quasi 50.000 km. Come se la cava la vettura dopo un simile traguardo?

A raccontarcelo è lo youtuber e influencer Gjeebs, che ha acquistato la sua Model Y più o meno un anno fa (e noi proprio a settembre 2020 salivamo sulla prima Tesla Model Y d'Italia importata dagli USA). Un video molto interessante che per comodità è stato anche suddiviso in capitoli - così che possiate saltare direttamente alla parte di maggiore interesse, trovate tutto nella descrizione del filmato su YouTube.

Se volete un piccolo riassunto, sappiate che Gjeebs ha adorato la sua Tesla Model Y finora. Certo non è perfetta, nessun'altra auto però lo è. Secondo l'influencer, è una vettura spaziosa, confortevole, sportiva e imbottita delle migliori tecnologie. Gjeebs ha detto con serenità che sta pensando di tenerla ancora per molto e non smania assolutamente di cambiare auto.

Fra i punti di forza della Model Y troviamo sicuramente la potenza del software Tesla e l'affidabilità della rete di ricarica Supercharger (rete Supercharger che presto sarà aperta a tutti), feature che la concorrenza per ora può soltanto sognare. Le rifiniture e l'assemblaggio non sono al top che si possa immaginare, ma se non cercate un SUV/Crossover lussuoso la Model Y potrebbe fare per voi - secondo il giudizio di Gjeebs. Siete d'accordo con lui?