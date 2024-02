Tesla Model Y, il 2024 in Italia inizia un po' in sordina: record negativo da un anno ma...

Dopo aver ottenuto lo scettro di auto più venduta al mondo 2023, la Tesla Model Y, almeno in Italia, ha iniziato il 2024 un po' in sordina. I numeri registrati (dati ufficiali UNRAE), segnalano un dato in ribasso, come non lo si vedeva da un anno, ma forse c'è una spiegazione.

Tesla Model Y ha venduto in Italia a gennaio 2024 in totale 306 vetture, risultando la seconda green più venduta in assoluto dietro alla Jeep Avenger, da novembre disponibile anche in versione ibrida, e davanti alla Fiat 500 elettrica, la terza auto a batteria più venduta con 234 immatricolazioni.

Per tornare ad avere un dato così basso in quanto a Model Y vendute bisogna risalire al gennaio 2023, esattamente un anno fa, quando furono vendute solo 147 D.SUV di Tesla. A febbraio e marzo ci fu un'esplosione con rispettivamente 1.116 e 1.697 vetture vendute, quindi 480 ad aprile, 727 a maggio, 667 a giugno, di nuove in calo a luglio con 399 immatricolazioni, 931 ad agosto, 803 a settembre, 349 a ottobre, e infine 703 e 569 a novembre e dicembre 2023.

Il calo di vendite, che non è stato comunque così vistoso come quello di 12 mesi or sono, può essere letto in un solo modo, ovvero, un'attesa dei clienti dei nuovi incentivi, che sono stati ufficializzati ieri ma che entreranno in vigore solamente dalla metà/fine di marzo.

Ovviamente chiunque voglia comprare un'elettrica ora come ora, a meno che non abbia un bisogno impellente di avere un'auto, ha ben poco senso non attendere l'introduzione del corposo pacchetto bonus.

Sorprende comunque il fatto che Tesla Model Y abbia tagliato il prezzo lo scorso 17 gennaio, scendendo a 42mila euro circa nel modello base, ma evidentemente, come detto sopra, si stanno attendendo i nuovi eco-incentivi che ricordiamo, possono dare al cliente un vantaggio fino a 13.750 euro in caso di rottamazione di auto datata, ISEE al di sotto dei 30mila euro, e auto dal listino non superiore ai 35mila euro ma IVA esclusa. Sicuramente a febbraio e marzo le vendite di Model Y registreranno numeri più importanti.