Tesla Model Y 2023 distrutta in una foresta: l'immagine del disastroso incidente

Dopo avere visto una Tesla Model Y inseguire una Ford Mustang per ben trenta minuti, assistiamo a un fenomeno meno piacevole riguardante lo stesso veicolo: una Tesla Model Y è stata infatti trovata distrutta in una foresta dopo un incidente. Cos’è successo?

Secondo quanto affermato da Black Lake Towing, società che si è occupata del recupero del mezzo, la detta Tesla Model Y si trovava in un parcheggio non circondato da ringhiere o misure di protezione. Nell’atto di uscire dal parcheggio, il conducente sembrerebbe avere avuto un malore e, per tale ragione, avrebbe premuto involontariamente il pedale di marcia attraversando il parcheggio stesso e allontanandosi poi all’interno della foresta.

Come potete vedere dall’immagine in copertina e in calce alla notizia, la Model Y si trova adagiata su un fianco tra diversi alberi e senza nemmeno una parte intatta: il posteriore è praticamente accartocciato sui sedili posteriori, i vetri sono tutti distrutti e il cofano è in condizioni altrettanti pessime. Di conseguenza, Black Lake Towing si è vista costretta a sfasciarla completamente.

Secondo le stime della società, la Tesla avrebbe volato per almeno 26 metri, essendo il parcheggio in una zona sopraelevata, e si sarebbe fermata a 46 metri circa di distanza in tale area fangosa. Fortunatamente, il conducente è uscito solo con lievi ferite da questo pericoloso incidente.

A fine maggio abbiamo invece visto una Tesla Model S Plaid distruggere in accelerazione una Ferrari F8 Tributo.