Una Tesla Model Y 2021 senza radar messa alla prova: come funziona Tesla Vision?

Tutte le auto di nuova generazione, dotate di guida autonoma di livello 2, hanno almeno un radar installato nella parte anteriore. Tesla ha appena deciso di andare controcorrente e rimuovere i radar dalle nuove Model 3 e Model Y. Vediamo per l’appunto come funziona una nuova Model Y 2021 sprovvista di radar.

Autopilot e la nuova guida autonoma di Tesla funzioneranno, da questo momento in poi, soltanto facendo affidamento alle otto telecamere installate a bordo. Le nuove vetture fabbricate negli Stati Uniti e in Cina (e quasi certamente anche le prossime costruite in Europa) non avranno più il radar frontale, e a dire il vero già le auto prodotte a partire dallo scorso 27 aprile ne sono sprovviste; l’autopilota della società californiana funzionerà seguendo le direttive della tecnologia Tesla Vision, affidandosi soltanto agli occhi digitali montati su ogni lato delle vetture.

La NHTSA ha già espresso i suoi dubbi in merito e ha sospeso i certificati di sicurezza sulle Tesla costruite proprio a partire dal 27 aprile scorso, che dovranno di fatto essere testate di nuovo. Nel frattempo un utente di YouTube è stato in grado di mettere le mani su una nuova Model Y 2021 priva di radar, vediamo dunque come si comporta Tesla Vision e quali opzioni offre il nuovo pannello di controllo di Autopilot. Nel frattempo cosa ne pensate della scelta di Tesla: ragionevole o prematura?