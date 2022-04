La Tesla Model Y 2021 brilla nella sfida dei 1.000 km: è il miglior crossover del mercato

È molto facile giocare con le auto elettriche a fare gli scatti da 0 a 100 km/h, è molto più difficile e interessante percorrere viaggi da 1.000 km e vedere quale auto riesce nel minor tempo, ricariche incluse. Vi abbiamo appena spiegato la 1.000 km Challenge dello youtuber norvegese Bjørn Nyland, ora toccato alla Model Y Made in China.

La Tesla Model Y viene ora prodotta in Cina e in Europa, nella nuova Giga Berlin in augurata da Elon Musk lo scorso 22 marzo. Abbiamo già visto dal vivo una Model Y europea, non è però ancora arrivata a Bjørn Nyland per la sua 1.000 km Challenge, anche perché son state prodotte in Germania solo le Performance. Lo youtuber ha però nel frattempo messo alla prova una Tesla Model Y Long Range 2021 proveniente da Shanghai, ottenendo risultati eccezionali.

Citando la copertina del suo nuovo video, "rimane il CUV più veloce" del mercato attuale. La Tesla Model Y Long Range Made in China del 2021 ha completato il viaggio da 1.000 km in 9 ore e 50 minuti, con una temperatura esterna di 0 gradi circa (in media). Un dettaglio non da poco questo, visto che la regina attuale del mondo elettrico, la Tesla Model 3 Long Range AWD da 82 kWh, è arrivata a 9 ore e 20 minuti con 20 gradi centigradi fuori, dunque con le batterie nella loro condizione migliore.

La Tesla Model Y potrebbe aver raggiunto tale risultato grazie alla pompa di calore di serie, che serve proprio a ottenere alte prestazioni a basse temperature. Ovviamente la Model Y non ha percorso i 1.000 km con una singola carica come ha fatto di recente la Mercedes-Benz VISION EQXX (la VISION EQXX ha viaggiato per 1.000 km senza ricaricare), con la tedesca che però ha impiegato 11 ore e 32 minuti; il crossover di Elon Musk ha raggiunto le 9 ore e 50 minuti facendo ben 6 stop, ovviamente molto brevi grazie all'alta velocità della rete Supercharger.

Queste ricariche hanno permesso all'elettrica di viaggiare a una velocità media di 101,7 km/h, ben più alta della EQXX che ha viaggiato a 87,4 km/h. Qui la sfida però non è fra Model Y e EQXX, guardate nel grafico di InsideEVs quanto si è piazzata in alto la vettura californiana fra tutte le EV testate da Nyland.