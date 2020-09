Tesla Model Y: con 2000 euro sarà possibile potenziare nettamente la vettura

Tesla sta per rilasciare un nuovo pacchetto per la Tesla Model Y Dual Motor a trazione anteriore: si chiamerà "Acceleration Boost" e migliorerà nettamente l'accelerazione da 0 a 100 km/h del crossover elettrico.

E' già da parecchio tempo che la casa automobilista californiana opera in questo modo, rendendo disponibili migliorie tramite l'applicazione ufficiale della compagnia. Ovviamente non si tratta di magia, ma con la selezione di uno specifico upgrade la casa invierà un segnale OTA alla vettura, che sbloccherà poi la funzione hardware insita nel veicolo già dalla sua uscita dallo stabilimento.

Molti clienti Tesla in passato hanno protestato rumorosamente per la pratica, in quanto si sono detti truffati per il fatto di disporre di una funzionalità bloccata e attivabile con un semplice codice software. Probabilmente si tratta in realtà di una pratica commerciale lecita, ma per saperlo con certezza dovremo attendere analisi più approfondite nel merito. Chiaramente non poteva mancare l'avvento degli hacker, i quali hanno immediatamente provato a forzare l'Acceleration Boost attraverso pratiche non propriamente legali.

Tornando all'argomento principale, Tesla dichiara che la sua Tesla Model S Dual Motor AWD va da 0 a 96 km/h in 4,8 secondi, ma in seguito all'acquisto in app riuscirà ad avere una performance di 4,3 secondi. Per poter procedere con l'upgrade bisognerà però installare la versione del software 2020.36.

Nel caso ciò non vi basti sappiate che esiste la Model Y Performance. Certo, costa circa 10.000 euro in più, ma gode di sospensioni ribassate, freni di livello superiore, cerchi più ampi e di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Al momento nessuna di queste varianti è disponibile in Italia, ma a quanto pare il loro debutto è atteso a breve.

Nel frattempo la compagnia di Elon Musk ha presentato la pazzesca Tesla Model S Plaid, che vanta 1.115 cavalli di potenza e completa il quarto di miglio in meno di 9 secondi: eccola in azione sul tracciato di Laguna Seca. La sfida tra Tesla e Lucid Motors si fa quindi più viva che mai, poiché anche la Lucid Air lascia a bocca aperta, soprattutto nella variante Dream Edition: erogherà 1.095 cavalli.