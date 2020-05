Tesla Model XL: e se il SUV di Elon Musk diventasse una monovolume?

Nei suoi quasi 17 anni di storia Tesla si è focalizzata su tre segmenti in particolare, diciamo pure tre e mezzo. Quello delle auto sportive, delle berline e dei SUV - più la Model Y che può esser considerata una sorta di crossover. E se un giorno vedessimo una Model XL, una monovolume?

L'idea arriva dal canale YouTube Drivable Designs, specializzato nella costruzione di render 3D di automobili. Nei loro video si può assistere a buona parte del processo creativo, con filmati accelerati dei passaggi effettuati su computer (fra l'altro se siete affascinati dal mondo dei render 3D non perdete il nostro speciale dedicato all'automotive in CGI), utilizzando i software Pixlr E e Autodesk Sketchbook.

Lo stesso avviene con questa stramba Tesla Model XL, praticamente un'evoluzione dell'attuale X con un posteriore completamente ridisegnato. Drivable Designs ha rimosso le iconiche portiere posteriori ad ala di gabbiano e ha ulteriormente ingrandito e rialzato il posteriore, così da dare alla vettura un aspetto da monovolume in piena regola. Un design magari non proprio accattivante ma che negli USA potrebbe spopolare alla grande - del resto gli americani vogliono sempre più spazio a disposizione, vogliono poter trasportare di tutto. Vorreste una Model XL anche in Europa?