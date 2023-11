Tesla Model X fa un volo di 15 metri e atterra in una cucina

Quello che è accaduto a San Mateo (California) ha veramente dell'incredibile. Una Tesla Model X ha spiccato il volo, vibrato nell'aria per circa 15 metri e poi ha concluso il proprio salto schiantandosi rovinosamente contro il muro di una casa privata.

Erano circa le 7 del mattino del 17 novembre quando sono stati chiamati i vigili del fuoco e gli agenti di polizia all'incrocio tra Murphy e Ashwood Drive: una vettura è entrata nella cucina di una casa privata. Nessuna vittima fortunatamente, i proprietari della villetta erano fuori per una vacanza, ma la paura è stata tanta. Secondo quanto riferito da Jerami Surratt (dipartimento di Polizia della contea californiana) al SFGate, erano presenti alcuni testimoni oculari che hanno visto il SUV Tesla rallentare a uno stop per poi accelerare all'istante; sulle cause che hanno portato all'incidente sono ancora in corso degli accertamenti.

La Model X (qui una Model X è caduta in acqua e ha preso fuoco), dopo la brusca accelerazione in seguito allo stop, sarebbe passata ad altissima velocità in mezzo a due auto parcheggiate, per poi sorvolare un giardinetto per circa 15 metri, passando sopra una piscina e schiantandosi infine contro la parete della cucina della casa, passandoci attraverso. All'interno del veicolo erano presenti il conducente, un signore di 70 anni, e la figlia di 40 anni che si trovava sul sedile anteriore del passeggero; entrambi hanno riportato delle ferite dovuto allo scontro.

Non è la prima volta che in California accade un episodio del genere, lo scorso luglio un'auto è volata da una scalinata a San Francisco. Comunque sia, sempre secondo Surratt il SUV - che durante il volo ha tenuto chiuse le sue portiere ad "ali di falco" - non era in modalità Autopilot, sarebbe stato lo stesso conducente a perdere il controllo del veicolo. I proprietari della villa danneggiata, fuori per vacanza, sono stati allarmati dal sistema di sicurezza del loro telefonino che avvertiva di un'intrusione sospetta all'interno della proprietà. "Ovviamente ci sono seri danni, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio" ha dichiarato Meredith Donato, figlia della proprietaria di casa.