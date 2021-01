Ecco una Tesla Model X 'Vegas Loop', ma di che si tratta?

Di recente una Tesla Model X piuttosto peculiare è stata avvistata nei paraggi del sito del progetto Vegas Loop di Boring Company. La società appena menzionata appartiene al CEO di Tesla nonché uomo più ricco del mondo, Elon Musk, e punta a rendere più efficienti gli spostamenti urbani attraverso dei tunnel sotterranei.

Come potete vedere dall'immagine in fondo alla pagina, coloro i quali hanno fotografato l'esemplare di Model X in questione hanno riconosciuto un elemento di design sulla fiancata del veicolo. Ingrandendo l'immagine appare evidente il logo di Vegas Loop appiccicato sulla verniciatura in Midnight Blue, quasi a voler identificare le prime vetture che saranno impiegate per testare il nuovo sistema di spostamento. Boring Company ha affermato che le Model S, Model 3 e Model X dovrebbero effettivamente essere usate a tale scopo, e tramite le tecnologie di guida autonoma integrate incrementeranno persino il livello di sicurezza e l'efficienza dei viaggi.

Al momento non possiamo esser certi del fatto che la Model X immortalata e condivisa su Reddit verrà fisicamente utilizzata nei test del Vegas Loop, ma è sicuro che i primi esperimenti cominceranno presto. E' probabile che il logo serva anche a diffondere le informazioni sul via alle operazioni di test, con la speranza che i residenti dell'area accorrano a toccare con mano i futuristici tunnel.

Boring Company vuole cambiare per sempre il sistema di trasporti di Las Vegas semplificando gli spostamenti e riducendo il traffico. Ci teniamo a ricordare che la metropoli del Nevada accoglie, in base alle informazioni raccolte dai media locali, circa 50 milioni di turisti ogni anno grazie alla presenza dei più opulenti casinò, resort e attrazioni notturne che si possano trovare negli Stati Uniti.

La pandemia di coronavirus ha prevedibilmente fatto crollare i numeri nel corso del 2020, ma siamo pronti a scommettere che da pochi mesi a questa parte la città nel deserto tornerà ad affollarsi come avvenuto negli anni addietro, e Boring Company si farà trovare pronta.

Per non allontanarci dalla casa automobilistica californiana, vi consigliamo di dare un'occhiata alla incrementata efficacia dell'Ecobonus: è il momento migliore per acquistare una Tesla Model 3, anche in versione Performance. Ciò è dovuto alla riduzione del prezzo di alcune varianti, come la Model 3 Long Range che da ieri costa 5.000 euro in meno (disponibile in pronta consegna con soli 4.000 euro di anticipo).