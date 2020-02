La Tesla Model X sfida l'Audi e-tron in un lungo video-confronto

Di battaglie fra auto elettriche ne abbiamo già viste a decine negli ultimi anni, oggi però ve ne proponiamo una davvero interessante: abbiamo una Tesla Model X opposta a una delle maggiori concorrenti, l'Audi e-tron.

Il video, prodotto e pubblicato su YouTube da Fifth Gear, è lungo più di 15 minuti, dunque mettetevi comodi se volete godervi appieno la sfida. Come concept, se vogliamo, sono due vetture molto simili, anche se la Model X è più massiccia, più alta e più potente, creata soprattutto per offrire un grandissimo comfort di viaggio più che un'estrema agilità. Anche l'e-tron è ben costruito da Audi e assolutamente confortevole, rispetto al SUV americano però predilige un pizzico di agilità in più, caratteristiche che poi su strada rendono le due vetture davvero equivalenti in termini di prestazioni brute.

Il video però non si concentra solo sull'accelerazione, i conduttori analizzano anche i diversi abitacoli, totalmente differenti per concept. La Tesla è più minimale, mentre l'Audi porta avanti una salda tradizione, con leve e pulsanti in ogni dove. Inoltre il SUV elettrico tedesco ha una grande differenza rispetto alla Model X: gli specchietti retrovisori sono in realtà delle telecamere, che restituiscono le immagini all'interno dell'abitacolo tramite due schermi appositi. Qualche preferite fra le due?