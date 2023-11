La Tesla Model X 'Ritorno al futuro' lascia le strisce di fuoco sull'asfalto

Un'officina in Florida ha scelto la creatività costruendo ciò che possiamo definire un vero e proprio omaggio alla DeLorean (questa DeLorean abbandonata è saltata fuori grazie a Google Maps), ma basato su una Tesla Model X. Questa auto lascia addirittura delle strisce di fuoco mentre si muove.

Quest'opera futuristica è frutto del lavoro di Robert Selby e The Shop, un'autofficina con sede a Bradenton. La squadra di Selby è nota per le sue costruzioni uniche che spaziano dai tributi moderni alle auto d'epoca dei film a veicoli più tradizionali. In questo caso, hanno scelto una Tesla Model X Plaid come base, sfruttando le sue porte ad ala di gabbiano che sono simili a quelle della DeLorean.

Le modifiche visive includono un rivestimento argentato e una griglia retrò anni '80 sui fanali posteriori. Non mancano badge "TMC", un finto Mr. Fusion e persino un condensatore di flusso all'interno. La costruzione non segue fedelmente la DeLorean di Ritorno al Futuro, ma aggiunge uno stile unico a questo concept. Tempo fa abbiamo anche scritto un articolo dove ripercorriamo la storia della mitica DMC DeLorean.

La caratteristica più sorprendente è il doppio impianto lanciafiamme sul paraurti posteriore che crea una scia di fuoco simile a quella vista nei film. Questi lanciafiamme utilizzano parti di unità Exothermic Pulsefire modificate, spruzzando benzina attraverso piccoli ugelli atomizzatori e accendendo il carburante con accenditori simili a quelli dei barbecue.

L'auto è equipaggiata anche con sfiati temporali e gigantesche feritoie posteriori dotate di ugelli CryoFX che spruzzano anidride carbonica creando un effetto di nebbia. Il sistema audio esterno nascosto riproduce effetti sonori, rumori del motore e persino brani musicali.

Questa costruzione unica non è relegata a essere solo un'opera d'arte, ma è anche guidata e goduta quotidianamente. Nonostante la sua eccentricità, Selby riferisce che questo progetto ha riscosso successo anche fra le autorità locali. Questa straordinaria TMC-12X, dunque, unisce il senso di nostalgia alla modernità della tecnologia elettrica, attraverso un'auto singolare in ogni suo aspetto.