Tesla Model X prende fuoco: un'ora e 600 litri di acqua al minuto per spegnerla

Una Tesla Model X ha preso fuoco in una casa a Plano in Texas. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite, e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l'incendio. Tuttavia domare le fiamme si è rivelata un'impresa ardua.

L'incidente ha avuto luogo poco dopo la mezzanotte nell'isolato 2700 di Sacred Path Road, nelle vicinanze di Preston Road e Tulane Drive. Il proprietario dell'auto ha raccontato alla WFAA che ha udito un sibilo provenire dalla batteria, appena installata il giorno precedente, per poi notare le fiamme fuoriuscire dalla batteria.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno coperto il veicolo con un telone trascinandolo poi in strada per completare l'estinzione dell'incendio. Sebbene ci siano stati danni da fumo alla casa, non si è verificato alcun danno strutturale all'abitazione. In modo quasi miracoloso, l'altra auto parcheggiata nel garage del proprietario non è stata coinvolta.

Per gestire la situazione gli equipaggi dei vigili del fuoco hanno sollevato il veicolo per raffreddare direttamente la batteria prima che diventasse troppo calda. Un video della scena mostra i pompieri che aprono una delle porte della Tesla avvolta dalle fiamme, con tubi flessibili che vengono indirizzati verso la batteria dopo aver spento l'interno dell'auto. La causa precisa dell'incendio e i dettagli sulle circostanze restano ancora oggetto di indagine.

