Tesla Model X, la prima volta per la polizia italiana: pattuglierà l'A4 e non solo

E' stata ufficialmente svelata negli scorsi giorni la prima Tesla Model X della polizia italiana. Dopo le foto circolanti lo scorso settembre, che avevano tra l'altro causato una ventata della solita facile ironia, il “mostro” della polstrada è stato esposto pubblicamente di modo che tutti potessero ammirarlo.

La Tesla Model X della polizia agirà sull'autostrada fra Venezia e Padova, ed è il primo veicolo elettrico in dotazione della polizia stradale. "Sotto il cofano" troviamo una batteria da 100 kWh mentre la velocità massima è di 262 chilometri all'ora, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi.

L'entrata in servizio effettiva del SUV green è prevista per l'inizio del 2024, e la Tesla Model X aiuterà le altre pattuglie a controllare le strade a scorrimento veloce A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre, A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo, dove ogni giorno transitano 210mila veicoli.

Il Giornale di Brescia ha parlato con Claudio Rambaldini, direttore tecnico dell'All.V.iN. di Maclodio, allestitore ufficiale per le Tesla in Europa, che ha spiegato: «Si tratta di una vettura unica al mondo. L'auto di serie ha portiere ad ali di falco per la parte posteriore e un tetto interamente di vetro. Per installare lo speciale pannello a messaggio variabile estensibile (quello dove vengono proiettati messaggi come “Attenzione incidente” o “Rallentare”, ndr) abbiamo dovuto scannerizzare l’intera copertura e riprodurla in stampa 3D con una speciale mescola di nylon al carbonio».

Mentre tutta la classica strumentazione della PolStrada come lampeggianti, sirene, illuminazione «viene tutta gestita direttamente dal sistema di infotainment di Tesla», spiega ancora Rambaldini. Si tratta quindi di un'opera decisamente unica «Quello che la differenzia da altre auto di rappresentanza o dedicate ad uno specifico compito – ha specificato ancora il dirigente - è che si tratta di una vettura in tutto e per tutto operativa, che risponde a tutti gli standard previsti per una pattuglia in servizio sulle strade d’Italia».

La speranza è che la suddetta Tesla Model X, recentemente comparsa nella versione Ritorno al Futuro, possa fare da apripista ad altri mezzi simili impiegati dalle nostre forze dell'ordine.