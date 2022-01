La Tesla Model X Plaid più scattante di una F1: lo 0-96 è da brividi

Se qualche anno fa vi avessero detto che qualcuno avrebbe costruito un SUV capace di battere in accelerazione una monoposto di Formula 1, ci avreste creduto? Beh Elon Musk ce l'ha fatta, parliamo della nuova Tesla Model X Plaid arrivata sul mercato nel 2021 (ordina Model X Plaid in Italia).

È davvero possibile che un SUV acceleri in maniera più repentina di una leggera monoposto di Formula 1? Beh secondo i dati diffusi dallo stesso Elon Musk su Twitter, una monoposto di F1 accelera solitamente da 0 a 96 km/h in 2,6 secondi, la Tesla Model X Plaid con tre motori elettrici invece riesce a raggiungere la stessa velocità partendo da ferma in appena 2,5 secondi, almeno secondo i dati ufficiali dell'azienda. Nel mondo reale è davvero così?

In realtà è ancora meglio: Vehicle Virgins è riuscito a percorrere lo 0-96 km/h con una Tesla Model X Plaid in 2,3 secondi, migliorando di due decimi il dato ufficiale di Tesla. E la carica della batteria non era neppure completa al momento del test, aveva una carica residua del 65% - dunque l'auto avrebbe potuto erogare meno potenza per preservare la carica ma così non è stato. Parliamo senza grandi dubbi del SUV più veloce del mercato attuale, basti pensare che persino il Lamborghini Urus ha uno scatto 0-96 km/h attestato sui 3,1 secondi - ed è la Lamborghini che vende di più.