La Tesla Model X Plaid sfida la Lamborghini Huracan EVO: la vittoria è imbarazzante

Sappiamo già che i puristi irriducibili della quattro ruote non vedranno di buon occhio il video presente in pagina, eppure Elon Musk ha creato un SUV potente all'estremo, con ben tre motori elettrici ad alte prestazioni. Perché dunque non provare la Model X Plaid accanto a una Lamborghini Huracàn EVO?

Si tratta della Lamborghini di serie più veloce del momento, così come della seconda vettura più potente che Tesla abbia a listino oggi (la prima è la Model S Plaid che ha prestazioni migliori grazie a una migliore aerodinamica e a un peso leggermente inferiore), nonché del SUV più veloce al mondo in questo preciso momento. Sulla carta abbiamo 1.020 CV dell'elettrica americana contro i 640 della bestia italiana, pesi e assetti però sono molto differenti, dunque è davvero interessante vedere questi due mostri sfidarsi sull'asfalto.

La Model X Plaid infatti pesa 2.445 kg, la Huracàn EVO 1.600. Anche se non sembra, le due vetture sono incredibilmente simili se si guarda al rapporto peso/potenza: abbiamo 2,4 kg per cavallo con la Model X Plaid, 2,5 kg per cavallo con la Huracàn EVO. Non vedete dunque l'ora di scoprire com'è andata a finire questa inedita drag race? Non vi resta che mandare in play il video pubblicato da Brooks Weisblat, owner del canale YouTube DragTimes.

Piccolo spoiler: la Lamborghini è stata surclassata, stiamo però parlando di accelerazione in rettilineo, probabilmente su un hot lap completo la sfida sarebbe più interessante e combattuta...