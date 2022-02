Tesla Model X Plaid da record: ultimi tempi in pista lo rendono SUV più potente al mondo

Dopo avere assistito alla sfida definitiva tra Tesla Model X Plaid e Tesla Model S Plaid, torniamo a osservare il SUV del colosso di Elon Musk nei suoi ultimi test condotti dagli youtuber ed esperti di DragTimes sulla consueta pista di accelerazione: i risultati sono da record del mondo.

La Tesla Model X Plaid da 1.020 cavalli al Palm Beach International Raceway ha stupito tutti stabilendo un nuovo record sul quarto di miglio per un SUV di serie, passando da 0 a 100 km/h in 2,73 secondi, 100-200 km/h in 4,53 secondi e 0-200 km/h in 7,27 secondi, completando poi il percorso sui 400 metri in 9,75 secondi, ovverosia 0,15 secondi sotto il tempo dichiarato dalla stessa Tesla.

Il risultato più sorprendente riguarda però il passaggio da 60 a 130 mph (ovvero 100 km/h a 210 km/h circa) in 5,26 secondi, tempi che possono essere raggiunti anche da una McLaren 720S. Per queste ragioni, DragTimes ha stabilito senza dubbi ulteriori che la Tesla Model X Plaid è ufficialmente il SUV di serie più veloce e potente al mondo. Per un’auto familiare a sei posti è un risultato importante, forse anche esagerato, ma che farà piacere ai fan del produttore statunitense.

Sempre restando nell’ambito della Model X Plaid, ecco un altro test notevole dell’accelerazione del SUV.