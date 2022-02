Tesla Model X Plaid contro Model S Plaid: la sfida definitiva da oltre 1.000 CV

Alla fine la sfida che tutti stavamo aspettando è arrivata: con l'arrivo della Tesla Model X Plaid sul mercato americano (Paurosa la Tesla Model X Plaid), finalmente qualcuno è riuscito a farla correre contro una Tesla Model S Plaid. Ecco la drag race fra due delle auto elettriche più veloci del momento.

Prima di scoprire com'è andata a finire diamo una veloce occhiata alla scheda tecnica. La Model S Plaid vanta 637 km di autonomia WLTP, una velocità massima di 322 km/h e uno scatto 0-100 km/h possibile in 2,1 secondi. A spingerla troviamo tre motori ad alte prestazioni con rotori rivestiti in carbonio, capaci di erogare più di 1.020 CV elettrici con Torque Vectoring. Lo "strappo" sul quarto di miglio, i nostri 400 metri, si attesta ufficialmente sui 9,23 secondi a 250 km/h.

Passiamo ora alla Model X Plaid: 536 km di autonomia, 262 km/h e uno scatto 0-100 possibile in 2,6 secondi. Nonostante l'impianto tecnico sia identico alla Model S Plaid, in questo caso si fa sentire il peso maggiore e la minore aerodinamica. Il quarto di miglio viene comunque coperto in 9,9 secondi, è dunque il SUV con la migliore accelerazione del mercato attuale (la Model X Plaid più veloce di una F1?). A fronte di questo, l'esito della battaglia dovrebbe essere abbastanza scontato, vediamo però se nel mondo reale lo scarto fra le due auto è cospicuo oppure no.