Tesla Model X Plaid incredibile: più veloce di una Ferrari SF90 e di un'Aventador. Video

La Tesla Model X versione Plaid è incredibilmente veloce e lo ha chiaramente dimostrato sfidando in una drag race, una gara di accelerazione, due supercar come la Ferrari SF90 Stradale e la Lamborghini Aventador SVJ.

L'auto uscita dalla casa automobilistica di Elon Musk vanta più di 1.000 cavalli, precisamente 1.020. E' quindi più potente rispetto alle due supercar italiane (la Ferrari ne ha 986 mentre la Lambo 'solo' 770), ma nel contempo ha un prezzo di vendita decisamente inferiore a quello dei due bolidi.

Si tratta di fatto di un SUV famigliare, e prima dell'avvento delle elettriche sarebbe stato impensabile far sfidare una supercar con uno sport utility vehicle, a meno che quest'ultimo non fosse preparato a dovere. Ma il mondo dell'automotive di oggi è ben diverso rispetto a quello di soltanto pochi anni fa e lo dimostra chiaramente il video che trovate qui sopra.

Vi diciamo subito che la Tesla Model X Plaid ha letteralmente stracciato l'Aventador mentre è giunta di fatto appaiata alla Ferrari SF90 Stradale, vettura che Max Verstappen si è regalato di recente.

Come detto sopra, si tratta di vetture differenti. Basti pensare che in Italia la Tesla in questione costa circa 145mila euro, mentre la Ferrari ne costa 427mila e poco più la Lambo, circa 430mila euro. Un netto divario che però non ha impedito all'elettrica di dire la sua e di fatto di avere la meglio rispetto alle due fuoriserie tricolore.

Il vantaggio della X, così come per tutte le auto elettriche, è stata la coppia istantanea, e ciò permette di trasmettere tutta la potenza alle ruote praticamente in tempo zero, a differenza invece di quanto avviene con i motori a benzina e diesel che devono prima raggiungere il regime ottimale per poi scaricare tutta la potenza.

Tre le drag race effettuate dai colleghi di CarWow e le prime due si sono concluse con una vittoria a testa di Tesla e Ferrari, mentre nella terza le due auto sono giunte appaiate. Sempre battuta invece la Lamborghini Aventador SVJ.

Anche noi di Everyeye Auto abbiamo provato la Tesla Model X Plaid, ed è stato davvero pazzesco: la vettura è incredibile.