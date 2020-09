Una Tesla Model X si guida da sola senza conducente: Autopilot ingannato o video fake?

Nelle ultime ore un nuovo video pubblicato sul web sta facendo il giro del mondo, poiché ha come protagonista una Tesla Model X che si guida da sola senza alcun conducente. Noi abbiamo più di un dubbio, prima però andiamo a vedere il filmato.

Trovate la clip direttamente in questa pagina e mostra chiaramente come a guidare la Model X non ci sia nessuno. Chi ha girato il video si è sdraiato ironicamente sul sedile del passeggero per tentare di sorprendere gli altri automobilisti. Il software Tesla però non permette assolutamente una cosa del genere, anche perché la guida autonoma vera e propria non è ancora stata rilasciata. Concedere tutti i comandi alla vettura senza alcun controllo umano è una follia bella e buona (com’era una follia girare un video a luci rosse mentre Autopilot pensava a guidare), poiché il sistema non è affidabile al 100% ed è la stessa Tesla che raccomanda un controllo costante della strada.

Inoltre, come dicevamo poc’anzi, il software per sua natura non permette una cosa simile: perché Autopilot funzioni correttamente è necessario che un conducente sia seduto al suo posto, con la cintura allacciata e le mani che facciano pressione costante sullo sterzo, altrimenti la festa finisce dopo poco tempo.

Qui abbiamo il sedile del conducente vuoto, nessuna cintura allacciata, le mani lontane dal volante. Potrebbe dunque trattarsi di un filmato montato ad arte, oppure il proprietario di questa Model X ha trovato il modo di aggirare il sistema e far funzionare Autopilot senza nessuno alla guida. Qualche tempo fa in ogni caso qualcuno aveva già provato a “fregare” Autopilot uscendo dall’abitacolo, cliccate qui per sapere com’era andata.