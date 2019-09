Una Tesla Model X guada un 'fiume' senza affanno: il video

Sorpreso un reporter, il quale ha assistito ad una Tesla Model X mentre percorreva una strada totalmente allagata senza alcun problema. In molti sono scettici sulle possibilità offerta dalle EV, ma in molti casi devono ricredersi.

Il particolare video è stato pubblicato su Twitter da Kamie Roesler, giornalista di riferimento per KSFY-TV. Il reporter sulla scene era però Coleton Molesky, che stava filmando la brutta situazione in cui si trovava una cittadina americana interessata una pesante alluvione, quando all'improvviso un coraggioso automobilista ha deciso di attraversare questo muro d'acqua di quasi un metro, a suo rischio e pericolo. Molesky dal suo canto ha intimato gli ascoltatori a non emulare l'accaduto, mentre scappava via per non farsi colpire dalla piccola onda generata dalla EV.

La Model X è costruita in modo tale da non permettere infiltrazioni d'acqua all'interno dei punti nevralgici del powetrain, ma in tali condizioni, per di più prolungate, non si sa mai a quali malfunzionamenti si potrebbe andare incontro. Lo stesso Elon Musk, CEO dell'azienda californiana, ha fortemente sconsigliato una pratica simile tramite un tweet che troverete in fondo, nel quale però ha fatto nota una particolare curiosità che caratterizza la Model S, la quale in condizioni di galleggiamento è capace di virare come una barca tramite il movimento del volante.

Per chiudere, nel corso delle ultime ore Tesla ha depositato un interessante brevetto riguardante la tecnologia proprietaria delle batterie. La società, tra le altre cose, ha ricevuto un importante "endorsment" da Dario Benuzzi, un nome ovviamente affiancato più spesso a Ferrari e ai motori tradizionali.