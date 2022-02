Una Tesla Model X finisce in acqua e genera bolle e fumo

Le immagini di oggi arrivano dal gruppo Facebook Boat Fails e sono state pubblicate dall'utente Tom Powell: dall'acqua si vede uscire del fumo e delle bollicine, come se si trattasse di un calderone bollente. In giro però non si vede alcuna strega e sotto quella "nebbia" c'è purtroppo una Tesla Model X finita in mare.

Ci troviamo in Spagna, dove una Tesla Model X carica al 100% è finita in acqua in circostanze non proprio chiare. Fortunatamente l'incidente è avvenuto in una marina, nei paraggi c'era tutta l'attrezzatura necessaria per agganciare la vettura e riportarla alla luce del sole, evitandole un'agonia ancor peggiore - com'è invece successo a questo Ford Bronco rimasto in un lago ghiacciato per tre giorni, ridotto a un cumulo di rottami.



Purtroppo non abbiamo molte informazioni sull'incidente della Model X, per causare tutte quelle bolle è probabile però che la vettura sia rimasta immersa un po' troppo per il sistema isolante della batteria. Il litio infatti, contenuto all'interno del pacco batterie, è altamente infiammabile e produce un sacco di calore se esposto all'acqua. In totale sembra che la vettura sia rimasta in acqua per circa 12 ore, il proprietario infatti ha atteso che non vi fossero più bolle e fumo per recuperare l'auto in tutta sicurezza.



Ha avuto decisamente meno problemi questa nuova Tesla Model X Plaid intenta in una prova di accelerazione.