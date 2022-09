Tesla Model X distrutta nella notte contro un terrapieno sul lago di Bonneville

I recenti test della Euro NCAP sulla Tesla Model Y hanno dimostrato quanto siano sicure le auto di Palo Alto, e meno male aggiungiamo noi, altrimenti l’incidente avvenuto pochi giorni fa sul lago salato di Bonneville avrebbe avuto dei risvolti ben più gravi.

La location è famosa per permettere di registrare record di velocità su terra e per testare la dinamica delle vetture in una zona pressoché priva di qualsiasi rischio, ma ovviamente non si ha mai la piena certezza che tutto vada per il verso giusto, e la dimostrazione ci arriva proprio dalla vicenda che vi stiamo riportando.

Stando a quanto raccontato dai media locali, una famiglia composta da cinque persone si trovava a bordo della Tesla Model X che viaggiava ad oltre 160 km/h sulla superficie ricoperta di sale, ma le condizioni meteorologiche di quella sera non offrivano una visione eccellente, e di colpo il conducente si è trovato davanti un terrapieno.

Tutto è successo in una frazione di secondo e infatti pare che il conducente non abbia nemmeno rallentato. L’urto è stato devastante per il SUV di Palo Alto (a proposito, ecco come se la cava la Tesla Model X dopo 320.000 km percorsi), ma in ogni caso va fatto un plauso alla sua sicurezza dal momento che tutti gli occupanti si sono salvati riportando soltanto qualche infortunio minore, motivo per cui sono stati portati comunque in ospedale per ricevere le cure del caso.