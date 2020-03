Tesla Model X presa a colpi di pistola in un parcheggio: il video è incredibile

Delle telecamere di sicurezza di un parcheggio hanno beccato dei criminali intenti ad aprire il fuoco contro una Tesla Model X. Questi hanno usato poi la BMW sulla quale si trovavano per dileguarsi immediatamente.

Il movente sarebbe una gara automobilistica persa proprio contro la Model X, ma sarebbe un motivo alquanto stupido se bastasse a giustificare un atto del genere. Al momento però non sappiamo nient'altro, tranne quanto riportato da colui che ha caricato il video su YouTube:"Dopo che il SUV Tesla Model X ha affumicato la berlina di BMW in strada, i feriti e scontenti membri del gas club si sono presi la loro personale vendetta. Non battendo la Tesla Model X in una gara, ma sparandole."

Dopo la gara quindi questi tizi sarebbero saliti a bordo della BMW e, prima di andarsene, avrebbero deciso di mettere in scena questa colossale sciocchezza. Per fortuna in quel momento nessuno era nella Model X, e quindi non ci sono feriti. Nelle riprese che ci vengono mostrate la targa della BMW e i volti dei criminali sono elementi oscurati, ma non abbiamo dubbi che la versione originale del video sia finita in mano a chi di dovere, sperando che queste persone vengano immediatamente arrestate.

A proposito di comportamenti senza alcun criterio di civiltà, ecco a voi un brevissimo video, che mostra un automobilista testardo intento a non spostarsi per lasciare spazio ad un'Ambulanza. Molto meno grave rispetto a questi due casi, ma da un certo punto di vista alquanto blasfemo, l'atteggiamento del proprietario di una Ferrari 456 GT, che ne ha sostituito il motore originale con un rotativo Mazda, e Ferrari non ne è entusiasta.