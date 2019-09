La Tesla Model X batte in accelerazione una Bentley da 608 cavalli

Il video caricato su Youtube da tesla-cars Belarus è particolarmente sorprendente. Dovremmo essere abituati alle performance in accelerazione delle auto Tesla, ma questa ulteriore prova è veramente inaspettata.

La ripresa vede infatti gareggiare in accelerazione una Tesla Model X contro una Bentley Bentayga W12 che, come visibile dalla prima prova viene praticamente quasi pareggiata sulla linea del traguardo, nonostante il rimorchio caricato "sulle spalle" dell'automobile californiana.

Infatti in seguito, ripetendo il test senza rimorchi la Model X vince, anche se di poco. Infine alla Bentayga viene comparata anche una Model S P100D, la quale trionfa con enorme distacco. Certo, la Bentayga è veramente grossa e pesa molto di più della berlina sportiva, ma di certo questo ragionamento non vale per la Model X che pesa, coi suoi 2.459 kg minimi, anche più del SUV inglese il quale invece ha una massa di 2.440 kg. Il pacco batterie è sicuramente una zavorra importante per le EV, ma la tecnologia di propulsione che le alimenta ha comunque i suoi vantaggi.

Grossi meriti vanno anche al reparto ricerca e sviluppo di Tesla, perché tali prestazioni restano imbattute se si escludono le vetture prevalentemente sportive. Lo confermano sicuramente gli ultimi risultati raggiunti in pista dalla Model S, la quale ha battuto la nuova Porsche Taycan sul Nurburgring. Per concludere vi invitiamo a prender visione di questo video, che riprende una Model 3 mentre raggiunge il suo proprietario all'interno di un parcheggio, grazie all'update V10.