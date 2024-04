Tesla Model X avviata da un bimbo di 2 anni: di chi è la colpa?

Dopo il rocambolesco incidente di una coppia a bordo della loro Tesla Model 3, finita in un canale a Oslo, una donna di nome Mallory Harcourt ha avviato azioni legali contro Tesla affermando che un difetto della sua Model X ha permesso a suo figlio di due anni di mettere in moto il veicolo e di investirla accidentalmente.

Secondo quanto riportato dalla stampa, Harcourt era tornata a casa il giorno dell'incidente rendendosi conto di aver dimenticato le chiavi nella clinica chiropratica di suo marito. Poiché doveva cambiare il pannolino a suo figlio; la donna aveva deciso di preparare il fasciatoio nel garage prima di tornare indietro dal momento che era di fretta.

Mentre si trovava nel garage, Mallory ha rimosso la borsa dei pannolini dall'auto lasciando aperta la portiera del conducente. Il bambino a quel punto si sarebbe allontanato dallo sguardo della madre salendo sul veicolo e premendo accidentalmente il pedale del freno avviando così il veicolo. Successivamente, avrebbe toccato la leva del cambio, mettendo l'auto in movimento, e infine, come in una serie di sfortunati eventi, avrebbe premuto l'acceleratore, facendo accelerare il crossover elettrico fino a una velocità di circa 12 km/h: ricordiamo che Tesla Model X è uno dei SUV più veloci al mondo quindi potenzialmente molto pericolosa in una situazione del genere.

In seguito all'incidente, Mallory Harcourt ha dichiarato di non aver avuto il tempo di reagire. Dopo che un vicino ha chiamato il 911, si è scoperto che la donna aveva subito una frattura al bacino. In seguito all'incidente, Mallory, allora in cinta del secondo figlio all'ottavo mese di gravidanza, sarebbe stata costretta a un parto prematuro estremamente doloroso.

La permanenza in ospedale ha comportato spese mediche per un totale di 73.000 dollari, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Pur essendosi ristabilita, Mallory continua a provare dolore e suo figlio avrebbe subito un trauma emotivo a seguito dell'incidente. Gli avvocati di Mallory sostengono che, sebbene sia ragionevole attendersi che un bambino possa salire su un veicolo, nessuno si aspetterebbe che possa avviare un'auto. Affermano inoltre che l'incidente è stato causato dal "design non sicuro" della Tesla.

La casa californiana avrebbe respinto la ricostruzione dei fatti di Mallory, sostenendo che le ferite riportate e i danni subiti sarebbero il risultato della sua negligenza nel lasciare suo figlio senza la dovuta sorveglianza. Il caso è stato portato davanti a una giuria e Mallory Harcourt sta cercando di ottenere un risarcimento per spese mediche, lo stress emotivo e altri danni subiti.

