Una Tesla Model X alleggerita contro un Lamborghini Urus potenziato: chi vince?

Chi legge con costanza la nostra sezione Automotive sa bene come non ci stancheremmo mai delle drag race che arrivano dagli Stati Uniti. Nel video di oggi vediamo una sfida ormai classica, una Tesla Model X che sfida il SUV tradizionale più veloce del mercato, il Lamborghini Urus, con piccole variazioni sul tema però.

DragTimes, il canale YouTube che ha pubblicato il filmato, è la terza volta che mette le due auto a confronto sul quarto di miglio (i nostri 400 metri), questa volta però la Model X non è quella stock. Il proprietario l'ha infatti modificata per alleggerirla di 90 kg, rimuovendo il baule anteriore. Non sono poi troppi ma potrebbero fare la differenza in una sfida così breve, dove la spinta è tutto...

A tal proposito scorriamo velocemente le caratteristiche tecniche delle due vetture: il SUV Lamborghini si presenta con un motore V8 da 4.0 litri messo a punto da 1016 Industries per erogare 725 CV e 541 kW. Parliamo di circa 75 CV in più rispetto all'Urus stock, che pesa più o meno 2.200 kg. La Model X invece è una P100D (Performance, la più sportiva della gamma) con tanto di Ludicrous Plus Mode, per partenze ancora più fulminanti. Insomma, una sfida di primo livello, con le due vetture davvero testa a testa nelle tre diverse manche, che vi lasciamo scoprire nel video...